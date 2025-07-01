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Здоров'я

За результатами перевірки: Понад 440 посадовців втратили статус інвалідності після перевірки рішень МСЕК

За результатами перевірки: Понад 440 посадовців втратили статус інвалідності після перевірки рішень МСЕК

Міністерство охорони здоров’я України спільно з правоохоронними органами продовжує перевіряти рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Внаслідок цієї роботи наразі скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення  інвалідності, повідомили у МОЗ.

За офіційними даними, було перевірено 2 630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.

Центр оцінювання функціонального стану особи розглянув 1 692 справи, з яких 423 відкликано на дообстеження.

– За результатами перевірки 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності  посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках ухвалені нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки) чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків), – йдеться в повідомленні МОЗ.

Цікаво, що найбільша кількість справ належала працівникам митної служби – 810  (369 розглянуто, 129 рішень скасовано, 78 змінено), податківцям – 518 (291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 змінено) та правоохоронцям з органів прокуратури – 448  (203 розглянуто, 80 рішень скасовано, 45 змінено, 121 особа викликана на дообстеження).

ForUA.com нагадує, що на сьогодні систему фунціонального оціновання стану особи  забезпечують 1 422 експертні команди, до складу яких входять 6 896 фахівців.

 

 Автор: Сергій Ваха

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МОЗМСЕКНовини медицини
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