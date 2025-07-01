Мобільна клініка для жінок-військових і цивільних: турбота про здоров’я там, де її особливо бракує

Сьогодні «мобільна платформа» – це не лише фургон із УЗД-обладнанням. Це шанс дізнатися про свій стан здоров’я там, де до лікаря їхати десятки кілометрів або немає змоги чи ресурсу.

Благодійний фонд «Квітна» багато років опікувався профілактикою раку молочної залози та допомагав збирати гроші на його лікування. Але з початком повномасштабного вторгнення команда зрозуміла: в умовах війни базові речі, як-от гінекологічний огляд чи УЗД, стали недосяжними не лише для багатьох цивільних жінок, особливо внутрішньо переміщених.

З 2024 року фонд співпрацює з громадською організацією «VETERANKA» – рухом, який об’єднує жінок, котрі служили чи служать у війську. Разом вони впровадили окрему ініціативу – для чинних військовослужбовиць і ветеранок. У грудні реалізували перший виїзд платформи на територію військової частини однієї з областей.

«На фронті важко знайти час для турботи про себе, особливо коли йдеться про регулярні медичні обстеження для запобігання хронічних хвороб та онкології. Чинні військовослужбовиці, ветеранки часто не мають можливості пройти гінекологічний огляд чи перевірити стан молочних залоз, у військових частинах не має жіночих лікарів таких як мамологи, гінекологи, ми вже не говоримо про лінію фронту. Через незручну амуніцію, яка не адаптована під потреби жіночого тіла, серед наших посестр, на жаль, зустрічаються випадки онкології через тиск бронежилета на молочні залози. Тому наша мета – це збереження здоров’я військовослужбовиць як під час служби, так і після повернення до цивільного життя», – вважає очільниця руху «VETERANKA» Катерина Приймак.

Огляди проходять у мобільному фургоні, який обладнали як два повноцінних і комфорних медичних кабінети. Його не перевозять щодня – команда залишається на локації стільки, скільки потрібно, щоб оглянути всіх охочих. Обладнання дозволяє проводити УЗД молочних залоз і органів малого тазу.

І в найскладніших випадках, коли лікарі Платформи потребують консультації або поради, вони мають змогу звернутись до найкращих спеціалістів, а саме фахівців приватного онкологічного медичного центру - Лікарні ізраїльської онкології LISOD. Жодного разу співробітники LISOD не відмовили в наданні будь-якої допомоги, і на підготовчому етапі, коли команда “Квітни” готується до роботи на новій локації, і в будь-якому складному випадку, коли порада кращих фахівців може спасти чиєсь життя.

Сьогодні є лише одна мобільна платформа. Але у Києві готують стаціонарний пункт, що дозволить охопити ще більше жінок. І надалі клініка LISOD буде допомагати. А проект продовжує курсувати громадами на запрошення.

Довідка: у березні 2007 року в заповідному районі Конча-Заспа під Києвом відкрився перший в СНД приватний онкологічний медичний центр — Лікарня ізраїльської онкології LISOD. В українських пацієнтів з'явилася виняткова можливість — отримати допомогу на світовому рівні, не виїжджаючи з країни. Сьогодні, після багатьох років, впевнено можна говорити про успіх медицини Ізраїлю в Україні. На рахунку фахівців LISOD тисячі врятованих життів.