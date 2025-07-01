Національні консультації, які в Угорщині провів уряд Віктора Орбана щодо перспектив вступу України в Європейський союз, не є обов’язковими до врахування, хоча Єврокомісія взяла їх до уваги.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, повідомляє Укрінформ.

Гійом Мерсьє наголосив, що це нацопитування є необов’язковим до врахування.

– Наша позиція дуже чітка – ми беремо до уваги результати цих національних консультацій. Як ви знаєте, національні консультації є справою влади окремої країни. Зараз Угорщина та угорський уряд мають пояснити, що вони планують робити з ними далі, – пояснив речник Єврокомісії.

Водночас Гійом Мерсьє зауважив, що Україна показує результати у реформах за найважчих обставин, які тільки можна уявити.

На сьогодні Єврокомісія вважає, що Україна відповідає критеріям, щоб відкрити перший кластер переговорів щодо вступу до Євросоюзу – Основи. За словами Гійома Мерсьє, Єврокомісія також позитивно оцінила дії та план України щодо національних меншин, через що так непокоїться Угорщина.

Речник наголосив, що Єврокомісія завжди оцінює реальні досягнення країн шляху до вступу, і наразі відсутні будь-які причини проти відкриття першого кластеру переговорів – Основи.

ForUA.com нагадує, Віктор Орбан оголосив результати так званого опитування Voks2025 щодо вступу України до Євросоюзу. У голосуванні нібито взяли участь 2 млн 278 тис. громадян. За результатами голосування Voks2025, 2 млн 168 тис. (95%) висловилися проти вступу України до ЄС, а 5% – підтримують шлях України.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан заявляв, що приєднання України до ЄС негативно вплине на інтереси Угорщини, зокрема начебто призведе до банкрутства країни. Водночас директор Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Коопман наголосив, що заяви Орбана про можливе банкрутство Угорщини не має підтвердження в історичних прикладах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що згідно з опитуванням від опозиції, близько 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу.