Дрони СБУ рознесли виробничі корпуси заводу «Купол» в Іжевську

В Іжевську було зафіксовано влучання безпілотних літальних апаратів, які атакували завод «Купол» — стратегічне підприємство російського військово-промислового комплексу. Це підприємство є одним із ключових виробників зенітних ракетних комплексів типу «Тор» та «Оса», а також розробляє і виготовляє ударні безпілотники «Гарпія», що активно застосовуються у війні проти України.

За даними Служби безпеки України, дрони завдали щонайменше два точних влучання по виробничих корпусах заводу. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка наразі локалізується пожежними службами. Інформація про стан заводу та обсяги матеріальних збитків поки уточнюється.

Російські державні ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки загинули щонайменше троє працівників заводу, ще близько 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані поки що не підтверджені незалежними джерелами.

Завод «Купол» є об'єктом міжнародних санкцій, які запроваджені через його безпосередню участь у виробництві озброєнь для військової агресії Росії проти України. Зокрема, підприємство виконує важливі державні замовлення Міністерства оборони РФ, забезпечуючи фронт новими системами ППО та ударними дронами.

Ця подія вкотре довела здатність українських військових та спецслужб ефективно діяти не лише на фронті, а й у глибині ворожої території.