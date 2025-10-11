﻿
Суспiльство

Дрони Центру спецоперацій "А" СБУ долетіли за 1400 км до Уфи

Дрони Центру спецоперацій "А" СБУ долетіли за 1400 км до Уфи

Вранці 11 жовтня далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вдарили по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ" у місті Уфа, що у російській Республіці Башкортостан.

Про це Суспільному повідомили джерела в українських спецслужбах.

Відстань від території України до цілі становить приблизно 1400 кілометрів.

За словами нашого співрозмовника, Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів на території РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російське військо.

"Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для перероблення сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6", — кажуть джерела.

Вони також зазначили, що за останній місяць це вже третій удар по НПЗ у Республіці Башкортостан.

"Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", — додали наші співрозмовники.

18 вересня далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані. 24 вересня удар дронів служби безпеки прийшовся по цьому ж підприємству.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у вересні на території РФ ударами українських Сил оборони було уражено 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУУфадрони СБУБашнефть
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Лише 6% українців у Фінляндії планують повернутися в Україну
Суспiльство 10.10.2025 22:40:04
Лише 6% українців у Фінляндії планують повернутися в Україну
Читати
Рютте заявив, що НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
Свiт 10.10.2025 22:21:27
Рютте заявив, що НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
Читати
Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО
Полiтика 10.10.2025 22:02:25
Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО
Читати

Популярнi статтi