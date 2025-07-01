Освітній занепад: українські школи спорожніли до мінімуму

В українських школах зафіксовано рекордно низьку кількість учнів за останні три десятиліття. На початок 2024–2025 навчального року в системі освіти України налічувалося лише 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання. Це найнижчий показник з 1990-х років і тенденція до подальшого зменшення зберігається.

Дослідження ЮНЕСКО показує, що майже 665 тисяч українських школярів навчаються за кордоном, хоча ця цифра є неповною і охоплює переважно країни ЄС, не враховуючи всі напрямки міграції українців. При цьому лише 29% дітей поєднують навчання в Україні та за кордоном, а 16% покладаються виключно на українську онлайн-освіту.

За офіційними даними Міністерства освіти, зараз за кордоном навчається близько 345 тисяч українських дітей — це приблизно 9,3% усіх школярів, які формально залишаються у системі української освіти. Реальна кількість дітей, які зовсім припинили навчання, ймовірно, значно більша.

Найчисельніші діаспори учнів проживають у Німеччині, Польщі, Чехії та Великій Британії. Експерти зазначають, що масштабна міграція, низька народжуваність та війна, що триває, посилюють демографічний спад і ставлять під загрозу стабільність української освітньої системи.

За словами аналітиків дослідницької програми RAI for Ukraine, нинішня ситуація вимагає термінових реформ і стратегічних рішень для підтримки молодого покоління та адаптації системи освіти до нових викликів.