Троє померлих на одне немовля: демографічна криза в Україні загрожує економічному відновленню

Україна входить у найглибшу демографічну кризу за часи незалежності: країна одночасно має один із найвищих рівнів смертності та один із найнижчих рівнів народжуваності у світі. За оцінками експертів, упродовж наступних десяти років економіка може зіткнутися з дефіцитом близько 4,5 мільйона працівників, повідомляє Reuters.

Найгостріше нестачу кадрів відчують будівництво, технологічна сфера та адміністративні послуги — ті галузі, які критично необхідні для відбудови країни.

Щоб уповільнити демографічний обвал, уряд минулого року затвердив стратегію до 2040-го, яка передбачає:

зменшення масштабів еміграції,

повернення українців із-за кордону,

залучення іноземних працівників для покриття дефіциту робочої сили.

Втім, виклики залишаються колосальними. Сотні тисяч українців загинули чи отримали поранення за роки повномасштабної війни, мільйони виїхали, а народжуваність падає.

Тривалість життя також суттєво скоротилася:

у чоловіків — із 65,2 року до 57,3 року,

у жінок — із 74,4 до 70,9 року.

У низці західних областей, зокрема на Рівненщині, народжуваність за десятиліття впала втричі. Пологові будинки втрачають фінансування, бо немає новонароджених. Школи, розраховані на сотні дітей, навчають кілька учнів — і їх закривають. Щороку кожен десятий випускник залишає країну, переважно хлопці.

Найбільшим стримувальним фактором залишається сама війна: у ситуації, коли майбутнє непередбачуване, багато родин відкладають народження дітей. А значна частина молодих українців, які пішли на фронт, ніколи не зможуть стати батьками.

Україна втрачала населення задовго до вторгнення. Якщо у 2001 році в країні проживало понад 48 млн людей, то до лютого 2022 року — близько 42 млн. Сьогодні — менше 36 млн, включно з кількома мільйонами на тимчасово окупованих територіях, за даними Інституту демографії НАНУ.

До 2051 року чисельність населення може скоротитися до 25 млн.

Згідно з CIA World Factbook, на кожного новонародженого в Україні припадає приблизно троє померлих — показник, якого немає в жодній іншій країні світу.

Близько 5,2 млн українців, які виїхали після початку вторгнення, досі залишаються за кордоном — переважно в країнах ЄС, а також у Росії. За прогнозами Центру економічної стратегії, від 1,7 до 2,7 млн із них уже не повернуться. Після завершення війни до них можуть приєднатися сотні тисяч чоловіків, яким зараз заборонено виїзд.

У серпні уряд дозволив чоловікам 18–22 років залишати країну під час воєнного стану. Але, за оцінкою демографині Елли Лібанової, багато українок із освітою, які виїхали до ЄС, навряд чи повернуться: європейські країни зацікавлені втримати їх у себе.

Демографічна криза стає не просто соціальним викликом, а питанням національної безпеки — країні не вистачає мільйонів людей, щоб відбудувати економіку й мати сили для оборони у майбутньому.