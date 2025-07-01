Сирський заборонив наметові містечка та збільшив термін навчання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ввів сувору заборону на скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках у навчальних центрах та на тилових полігонах, повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

«Моя безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено!» — наголосив головнокомандувач.

З метою підвищення захисту на навчальних локаціях активно споруджуються нові укриття, бліндажі та інші інженерні конструкції. Крім того, впроваджуються додаткові заходи інженерного захисту.

Також термін базової загальної підготовки був збільшений з 49 до 51 дня: дві доби додали для навчання протидії ударним безпілотникам противника.