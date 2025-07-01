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Сирський заборонив наметові містечка та збільшив термін навчання

Сирський заборонив наметові містечка та збільшив термін навчання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ввів сувору заборону на скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках у навчальних центрах та на тилових полігонах, повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

«Моя безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено!» — наголосив головнокомандувач.

З метою підвищення захисту на навчальних локаціях активно споруджуються нові укриття, бліндажі та інші інженерні конструкції. Крім того, впроваджуються додаткові заходи інженерного захисту.

Також термін базової загальної підготовки був збільшений з 49 до 51 дня:  дві доби додали для навчання протидії ударним безпілотникам противника.

Теги:

Сирськийзільшення навчання мобілізованихзаборона наметових містечок
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