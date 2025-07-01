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Ракетний слід: що насправді летіло над окупованим Кримом

Ракетний слід: що насправді летіло над окупованим Кримом

У тимчасово окупованому Криму ввечері 30 червня лунали сигнали повітряної тривоги на території військових частин Севастополя. У Красноперекопському районі було чути вибух. Через загрозу рух Керченським мостом тимчасово зупинили. Про ці події повідомляють російські ЗМІ та соцмережі, де також з’явилися свідчення про проліт ракет над Херсонською областю в напрямку Криму.

Російська пропаганда стверджує, що близько дев’яти українських винищувачів завдали удару по Криму ракетами Storm Shadow. Моніторингові канали підтверджують, що ці ракети пройшли над північчю Криму і попрямували далі в Ростовську область.

Водночас українські війська нанесли потужні удари по окупованій частині Донецької області — передусім по залізничній станції в Ясинуватій і району металургійного заводу.

За інформацією росЗМІ, удари одночасно наносилися по цілях у Криму, Донецькій, Ростовській областях, а також на півдні України. Російські пропагандисти зазначають, що застосовувалися ракети, схожі на німецькі Taurus.

Також у ніч на 30 червня в Криму було чути вибухи та постріли, а Керченський міст знову перекривали через загрозу. Є свідчення, що в районі аеродрому Кача для боротьби з безпілотниками піднімалися вертольоти.

Офіційного підтвердження наразі немає.

Теги:

атака українськими дронами РФобстріли КримаStorm Shadow
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