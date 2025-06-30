Напруженість між Азербайджаном та Росією посилюється. Після затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі влада Азербайджану спочатку скасувала усі культурні заходи за участю Росії, а потім провела і свою акцію за участи силовиків, повідомляє BBC Україна.

На цьому тлі офіційні провладні ЗМІ Азербайджану дозволяють собі більш ніж гостру критику у бік Росії. Москва і Баку вже встигли викликати послів один одного для надання пояснень щодо силових дій один одного.

Як пишуть місцеві ЗМІ, азербайджанські силовики провели операцію в офісі російської агенції "Sputnik-Азербайджан" у Баку.

За даними азербайджанських медіа, попри призупинення діяльності "Sputnik-Азербайджан", агентство фактично продовжувало роботу, а його співробітники продовжували виходити в офіс, отримувати зарплату, відвідувати заходи і впевнено заявляти, що чекають швидкого відновлення повноцінної роботи.

В ході операції азербайджанського МВС, вказують місцеві ЗМІ, затримали двох співробітників ФСБ Росії, які працюють в цьому агентстві.

Нагадаємо, що азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки було затримано.

Зокрема, у неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами". Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви.