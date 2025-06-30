ЗСУ стабілізували ситуацію на Сумщині — Генштаб

Українські війська тримають визначений рубіж оборони на півночі Сумської області та готуються до подальших контрнаступальних дій, - повідомив Генштаб ЗСУ. У районі села Олексіївка українські підрозділи змогли просунутися вперед, відтіснивши ворога далі від обласного центру — Сум.

«Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи з підготовки та здійснення контрнаступальних дій. У результаті успішних дій звільнено населений пункт Андріївка», — йдеться в повідомленні Генштабу.

На даний момент, за даними Генштабу, ситуація стабілізована, а просування противника зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – державний кордон – плацдарм РФ у Курській області.

Водночас противник задіює в регіоні свої найкращі підрозділи, зокрема морську піхоту, десантно-штурмові частини, елітні мотострілецькі війська, а також активно використовує далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони.

Окупанти також не припиняють спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей Росії.