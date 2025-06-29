Азербайджан скасував культурні заходи за участи росіян після вбивства азербайджанців у Єкатеринбурзі

Міністерство культури Азербайджану скасувало всі культурні заходи за участи російських державних та приватних структур у відповідь на затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, унаслідок яких загинули двоє людей.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство AZERTAC.

Скасовані заходи включають концерти, фестивалі, вистави, виставки та тощо. У міністерстві заявили, що ухвалили рішення через «цілеспрямовані та позасудові вбивства та акти насильства» щодо азербайджанців за етнічною ознакою, «демонстративно вчинені російськими правоохоронцями».

За інформацією AZERTAC, уранці 27 червня російські силовики провели спецоперацію за понад десятьма місцями проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі та області, затримавши членів родини Сафарових, яких звинувачують у замовних вбивствах на початку 2000-х років.

У цій справі затримали трьох людей — Аяза, Мазахіра та Акіфа Сафарових, — яких взяли під варту на 22 дні. Суд також обирає запобіжний захід ще одному підозрюваному — Шахіну Мамедалі огли Лалаєву.

Під час операції загинули двоє братів, а кількох інших — шпиталізували. Загалом затримали 9 людей.

Затримання викликало різку реакцію в Баку. Міністерство закордонних справ викликало до себе тимчасово повіреного у справах РФ в Азербайджані Пєтра Волкова. Йому передали, що Азербайджан очікує від російської сторони «ретельного розслідування інциденту та швидкого притягнення всіх винних до відповідальності».