Сьогодні українки матимуть можливість засмутити Віктора Орбана

Сьогодні, 29 червня, жіноча збірна України з волейболу зіграє у вирішальному поєдинку Золотої Євроліги.

У фіналі Золотої Євроліги-2025 Україна зустрінеться з Угорщиною, яка у другому півфіналі вчора, 28 червня у напруженому поєдинку здолала Румунію (3:2).

Вирішальна гра турніру Україна – Угорщина відбудеться сьогодні, 29 червня. Пряму трансляцію гри Угорщина – Україна можна буде переглянути на платформах Суспільне Спорт від 20:00 за київським часом.

Україна втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Попередні два фінали наші дівчата виграли: у 2017 та 2023 роках.

Нагадаємо, у півфіналі жіночої Золотої Євроліги-2025 зустрічалися збірні України та Швеції.

Від старту першого сету Україна здобула перевагу +3, яку змогла збільшити до шести очок, коли рахунок перетнув позначку у 20 очок. Зрештою національна збірна змогла довести партію до перемоги – 25:19.

Натомість у другій партії перевагу утримувала Швеція: на екваторі сету переважала на шість очок. Але «синьо-жовті» здійснили ривок у п'ять результативних розіграшів та зменшили відставання до одного очка. Відновили паритет українки за рахунку 20:20, після чого здобули п'ять очок поспіль 25:20.

Початок третього сету проходив за важкої боротьби – жодна команда не могла відірватися вперед на понад два очки. Однак закріпити перевагу вдалось «синьо-жовтим»: спершу заробили три очки поспіль, після чого провели серію з п'яти результативних розіграшів. Це дозволило Україні створити визначальний відрив, який «синьо-жовті» реалізували другим матчболом – 25:18.

Найрезультативнішою волейболісткою у складі збірної України стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка записала на свій рахунок 20 очок.

Золота Євроліга-2024. Півфінал

Україна – Швеція 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)