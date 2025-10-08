Чвертьфінали ЧС-2025 із волейболу: хто з жінок наблизився до титулу

Чемпіонат світу з волейболу-2025 серед жінок, що проходить у Таїланді, наближається до вирішальної стадії. Уже відомі всі учасниці чвертьфіналів, й одне з найочікуваніших протистоянь — зустріч між збірними Італії та Польщі. Обидві команди продемонстрували впевнений старт і заслужено вийшли до плейоф.

Цей матч обіцяє стати справжньою окрасою турніру — не лише через спортивну напругу, а й завдяки протистоянню двох волейбольних шкіл, що суттєво впливають на європейський волейбол. Не дивно, що ставки на спорт Україна часто зосереджуються саме на таких ключових поєдинках — вони є показовими не лише для оцінки сили окремих команд, а й для розуміння загальних тенденцій розвитку турніру.

Як Італія здолала Німеччину

Поєдинок між Італією та Німеччиною відкрив програму 1/8 фіналу й одразу задав тон усьому ігровому дню. Італійська збірна, яка вже завоювала статус бронзових призерок та чинних олімпійських чемпіонок, показала високий результат і не залишила суперницям жодних шансів. Отже:

У стартовій партії вирішальними стали подача та блок, де італійки мали очевидну перевагу.

У другій вони повністю контролювали темп гри, змушуючи німкень грати другим номером.

Третя завершилася розгромом — 25 : 11, який став яскравою ілюстрацією домінування фаворита.

Ця перемога дозволила Італії продовжити свою дивовижну серію — понад 30 офіційних матчів поспіль без поразок. Востаннє команда поступалася ще влітку 2024 року в межах Ліги націй, тож нинішній результат лише підтверджує її статус одного з головних претендентів на трофей.

Польща проти Бельгії: непроста, але заслужена перемога

Польська збірна також упевнено підтвердила статус фаворита. У матчі проти Бельгії команда здобула перемогу з рахунком 3 : 1. Попри спроби бельгійок нав’язати боротьбу, зокрема в напруженому другому сеті, загальна перевага польок у класі була беззаперечною.

Нинішня збірна Польщі — це яскравий приклад системної роботи: оновлений склад, інтеграція молоді та вдале поєднання з досвідом провідних волейболісток дали результат. Команда демонструє зрілу, збалансовану гру, що дозволяє їй упевнено крокувати турнірною сіткою. На чвертьфінальний матч проти Італії Польща виходить у чудовій формі — як фізичній, так і психологічній. І хоча суперник серйозний, амбіції польок цілком зрозумілі: команда цілить щонайменше в півфінал, а можливо, і вище.

Інші чвертьфінальні пари

Крім європейського протистояння Італії та Польщі, інтригу додають і результати інших поєдинків 1/8 фіналу:

Збірна США, яка стабільно утримує позиції серед світових лідерів, без особливих труднощів здолала Японію та впевнено пройшла далі.

Китайська команда, традиційно відома своєю зібраністю та дисципліною, переграла Нідерланди, ще раз довівши свою конкурентність.

Чвертьфінальна зустріч Бразилії та Домініканської Республіки обіцяє стати справжнім святом латиноамериканського волейболу — емоційного та непередбачуваного.

У вісімці найсильніших зійшлися збірні з різних континентів, що гарантує багатство стилів і тактичних рішень. Якщо в Європі фаворитами вважають Італію та Польщу, то за океаном традиційно роблять ставку на США та Бразилію. Водночас не можна списувати з рахунків Туреччину чи Японію — обидві команди здатні здивувати завдяки швидкості та дисциплінованості. У такій компанії навіть бк ggbet відзначає, що передбачити однозначного фаворита турніру складно. Це один із тих випадків, коли рівень суперниць настільки близький, що все може вирішити один вдало проведений сет.

Український інтерес до турніру

Для українських уболівальників нинішній чемпіонат світу з волейболу також має особливий інтерес. Попри те, що на цьому турнірі немає нашої національної збірної, фанати уважно стежать за кожним матчем — не лише заради видовища, а й для того, щоб оцінити тенденції світового рівня. Адже розвиток українського волейболу значною мірою залежить від того, наскільки швидко ми перейматимемо досвід провідних команд. Особливо важливо, що волейбол поступово входить у тренд серед української молоді. Подібні чемпіонати є потужним каталізатором: вони надихають, задають планку та формують нову мотивацію для майбутніх спортсменок.

Чвертьфінали ЧС-2025 — це не просто боротьба за вихід до наступного етапу, а ще й яскраве свідчення того, що волейбол залишається спортом, який надихає, об’єднує та формує майбутнє покоління гравців і вболівальників.