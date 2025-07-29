Ліга націй: українські волейболістки вперше виступлять у турнірі

Жіноча збірна України отримала запрошення до наступного розіграшу Ліги націй з волейболу.

Як інформує Федерація волейболу України, вигравши цього сезону Золоту Євролігу, українки претендували на потрапляння до Ліги націй через світовий рейтинг.

Україна наразі посідає 15-те місце у класифікації - найвище серед решти команд, які не є учасниками Ліги націй, завдяки чому зможе дебютувати на турнірі.

У складі учасниць Ліги націй "синьо-жовті" замінять Республіку Корея, яка вибула з елітного міжнародного турніру з останнього, 18-го місця в турнірній таблиці.

ForUA.com нагадує, у серпні жіноча збірна України з волейболу виступить на чемпіонаті світу у Бангкоку, де груповій стадіє у квартеті H зустрінеться з командами Сербії, Японії та Камеруну.