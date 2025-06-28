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Зеленський увів Драпатого до складу Ставки

Зеленський увів Драпатого до складу Ставки

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі №434/2025.

Президент затвердив у персональному складі Ставки командувача об'єднаних сил Збройних сил України Михайла Драпатого.

Також, згідно з документом, до персонального складу Ставки увійшли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

3 червня Зеленський звільнив генерал-майора Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та призначив його керувати Об'єднаними силами українського війська.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУВолодимир ЗеленськийМихайло Драпатий
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