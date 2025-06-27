Майже 150 людей повідомили про уколи шприцом під час вуличного музичного фестивалю

Французька поліція затримала 12 осіб після того, як щонайменше 145 учасників вуличного музичного фестивалю Fête de la Musique повідомили про те, що їх вкололи шприцами у різних містах країни. Про це заявило Міністерство внутрішніх справ Франції, пише The Guardian.

Масові заходи проходили в суботу, 22 червня, в усій Франції. У Парижі зафіксували рекордну кількість відвідувачів. У столиці повідомлено про щонайменше 13 випадків. У багатьох потерпілих виникло недомагання, кількох госпіталізували для токсикологічних тестів.

Серед постраждалих - 15-річна дівчина та 18-річний хлопець у Парижі, які повідомили про укол і погане самопочуття.

У місті Ангулем затримано чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до нападів на близько 50 людей. У Меці арештовано двох чоловіків, один із яких був затриманий із шприцом, а другого впізнала одна з жертв. Потерпілими у цьому місті, за попередніми даними, є неповнолітні.

У низці інших міст - зокрема, Еврьо, Руан, Тур - також надійшли повідомлення про випадки уколів, переважно від молодих жінок. У МВС не уточнюють, чи йдеться про введення препаратів на зразок GHB чи Рогіпнолу, які використовують для знерухомлення жертв.

У 2022 році у Франції вже фіксували хвилю подібних інцидентів - переважно в клубах і на концертах, де постраждалі часто навіть не бачили нападника, але знаходили сліди уколів на руках, спині або стегнах.

На фоні ситуації у Франції активізуються заклики до посиленої безпеки на масових заходах - особливо напередодні літнього фестивального сезону в Парижі, зокрема перед Олімпійськими іграми.

Під час цьогорічного Fête de la Musique по всій країні затримали понад 370 осіб за різні правопорушення. У Парижі постраждали 14 осіб, серед них - 17-річний підліток із ножовими пораненнями, а також 13 поліцейських.