Половина опитаних українців вважають, що країна радше рухається до розвитку демократії, а 41% — що до авторитаризму.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Там зазначили, що не мають даних за інші періоди, тому не можуть сказати, чи наразі більше або менше людей бачать рух України до демократії чи авторитаризму, ніж раніше.

Серед тих, хто не довіряє президентові України Володимиру Зеленському, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% — тих, хто радше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму.

Водночас серед тих, хто повністю довіряє главі держави, 76% говорять про рух до більшої демократичності, а серед тих, хто радше довіряє президенту, 50% бачать рух до демократії, а 41% — до авторитаризму.

Респондентам, які вважають, що країна рухається до авторитаризму, ставили додаткове відкрите запитання, чому саме вони так вважають. Найчастіше вони говорили про обмеження свободи слова і тиск на медіа, концентрацію влади, загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні, корупцію та діяльність ТЦК.

У КМІС зауважили, що про відсутність виборів говорили лише 4% таких респондентів, а про переслідування опозиції — лише 4% (ще був 1%, які конкретно говорили про санкції і переслідування Петра Порошенка).

Опитування КМІС проводили з 28 травня до 3 червня 2025 року методом телефонічних інтерв’ю. Загалом опитали 1092 респондентів у всіх регіонах, що контролюються урядом України.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала б не перевищувала 3,9% для показників, близьких до 50%, 3,4% для показників, близьких до 25%, 2,4% — для показників, близьких до 10%, 1,7% — для показників, близьких до 5%. Проте за умов війни додається певне систематичне відхилення.