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СОЦИС зловили на промашці, яка викликає підозру в тенденційности

СОЦИС зловили на промашці, яка викликає підозру в тенденційности

Надійність опитування СОЦИС щодо конфесійних питань викликає скепсис. Адже їхні результати суперечать не лише висновкам інших соціологічних компаній, а й релігійним тенденціям в країні загалом.

Про це заявив експерт із релігієзнавства Ярослав Коцюба.

"Те, що «Штірліц-СОЦИС близький до провалу», вже видно навіть за оформленням результатів дослідження. Якогось дива Онуфрій завжди йде в переліку першим, хоча ставлення респондентів до нього найгірші.
СОЦИС стверджує, що до УПЦ-МП зараховують себе 18,3% опитаних. Це абсолютно фантастична цифра з огляду на весь кримінальний шлейф, який тягнеться за кліриками УПЦ-МП за час повномасштабного вторгнення.
Крім того, цей показник від СОЦИС навіть вищий за передвоєнні роки. Наприклад, у 2021 році до УПЦ-МП себе зараховували приблизно 18% (КМІС) чи 13% (Центр Разумкова). А до кінця 2024 року частка симпатиків московського патріархату впала до 6% (КМІС), 5,5% (Центр Разумкова).

Аж ніяк за пів року, до червня 2025-го, УПЦ-МП не могла б «відбити» і, тим більше, збільшити свій рейтинг. Для цього немає жодних політичних, економічних чи соціальних підстав", - вважає експерт.
 

 Автор: Богдан Моримух

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