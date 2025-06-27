На кінофестивалі Art Film Fest Košice відбулася світова прем’єра українського «Медового місяця»

У міжнародному конкурсі одного з найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів Словаччини Art Film Fest Košice відбулася презентація української психологічної драми режисерки Жанни Озірної «Медовий місяць».

Як передає Державне агентство України з питань кіно, стрічка є проникливою історією про близькість і страхи під час війни.

У центрі сюжету фільму – Тарас і Оля, 30-річні закохані, які опиняються в пастці не лише ворога, а й власних внутрішніх переживань. 23 лютого 2022 року у маленькому містечку поблизу Києва вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Молодим людям не вдається виїхати з міста, а російські війська облаштовують штаб у їхньому будинку. Подружжя опиняється у своїй оселі як у пастці: без світла, води та мобільного зв’язку. Впродовж наступних п'яти днів вони досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми в ситуації смертельної загрози.

Art Film Fest Košice (IFF Art Film) — найстаріший міжнародний кінофестиваль Словаччини, заснований у 1993 році в містечку Тренчанське Теплице під егідою ЮНЕСКО. З 2016 року фестиваль проводиться в місті Кошице — культурній столиці Східної Словаччини, що має сучасну кінематографічну інфраструктуру та приваблює кіноманів з усієї Європи.