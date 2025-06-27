Українські дрони влаштували феєричний рейд по тилу ворога

У ніч на 27 червня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи внаслідок масованої атаки безпілотників, яку, за попередніми даними, здійснили українські сили. Під удар потрапили як окупований Крим, так і глибокий тил РФ — зокрема Волгоградська, Ростовська, Курська, Брянська, Саратовська та Самарська області.

Крим, Керч

Перші вибухи пролунали в районі Керчі між 00:00 та 01:00. У місті та на околицях зафіксовано щонайменше кілька гучних вибухів. Через загрозу безпеці було тимчасово зупинено рух Кримським мостом.

Місцеві жителі повідомляли про пожежі поблизу міста, ймовірно — в зоні інфраструктурних або військових об’єктів. Уточнюється, чи є ураження по об’єктах ЧФ РФ або складам ПММ.

Ростовська область, місто Шахти

Офіційна влада підтвердила наслідки атаки, хоча зробила це у властивій собі розмитій формі — мовляв, "горел камыш", що, ймовірно, є евфемізмом для влучання у певний об’єкт або промислову зону.

Також у регіоні зафіксовано роботу ППО, однак про ефективність її дій офіційно не повідомляється.

Курська та Брянська області

У цих прикордонних регіонах відпрацювала ППО, проте жодних офіційних коментарів щодо наслідків немає. Вибухи вже стали регулярними, тому місцеві телеграм-канали подають події буденно — як “черговий приліт”.

Волгоградська область

Одним із основних напрямків атаки цієї ночі стала Волгоградська область, де, за повідомленнями очевидців, дрони влучили по інфраструктурних об'єктах у містах Калач-на-Дону та Волзький.

Вибухи супроводжувалися сильними загравами. Повідомляється про ураження складів або логістичних центрів. Атака ще триває.

Саратов і Самара

У міжнародних аеропортах цих двох міст введено план "Килим" — стандартна процедура при загрозі безпілотників, яка передбачає повну заборону на виліт і посадку літаків. Це рішення свідчить про пряму загрозу повітряним гаваням або об’єктам поблизу них.