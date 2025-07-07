Росія переживає наймасштабніший хаос в аеропортах

Впродовж останніх двох діб Росія переживає один із наймасштабніших авіаційних колапсів за час повномасштабного вторгнення. Причиною стали численні атаки безпілотників, які змусили авіаційну владу масово обмежити польоти, закривати небо та перенаправляти літаки в резервні аеропорти. Під тимчасову заборону на обслуговування рейсів потрапили аеропорти Іваново, Калуги, Санкт-Петербурга, Тамбова. Обмеження були також у Пскові, де їх згодом частково скасували.

За офіційними даними Росавіації, з 5 по 7 липня було скасовано 485 рейсів, ще близько 1 900 затримано. Унаслідок цього понад 43 000 пасажирів повернули квитки, 94 000 осіб заселено в готелі, а також видано майже 200 тисяч ваучерів на воду та їжу.

Джерело в одній з авіакомпаній зазначило, що відправлення літака на запасний аеродром обходиться в 1,5-2 млн руб. на чотири години, а затримка рейсу Boeing 737 більш ніж на 15 хвилин коштує 1,5 мільйона рублів - без урахування витрат на пасажирів.

Російські Telegram-канали та ЗМІ публікують фото й відео з великих аеропортів, де люди ночують просто на підлозі, чекаючи вильоту. Найбільше скасувань зафіксовано в Пулкові (Санкт-Петербург) та московських аеропортах. У Санкт-Петербурзі затримано понад 100 рейсів, ще майже 30 скасовано. Понад 80 літаків були змушені приземлятись на запасних аеродромах. Пасажирам роздали воду та продукти, а черги біля гейтів та реєстраційних стійок розтягнулися на десятки метрів.

У соцмережах жартують, що в РФ "штатна ситуація тепер включає ваучер на чай та ночівлю в холі".

Влада Росії намагається заспокоїти громадськість, заявляючи, що ситуація "контрольована" і "усі аеропорти працюють у штатному режимі". Проте реальність у терміналах свідчить про зворотне.

Це вже другий день поспіль, коли Росія вимушено скасовує сотні рейсів через загрозу ударів безпілотників. Усі ці події демонструють, що українські дрони здатні діставати до глибокого тилу Росії, змушуючи країну-агресора витрачати ресурси на ППО, евакуацію та цивільну логістику.

Окрім безпосередньої дестабілізації авіапростору, це створює значний психологічний тиск на населення РФ — люди дедалі частіше бачать, що "спецоперація" повертається назад у їхні міста.