Більшість українців хочуть припинення війни за посередництва іноземних лідерів, - опитування

Майже 56% українців виступають за пошук компромісного рішення з залученням лідерів інших країн заради припинення війни, майже 17% згодні на тимчасове замороження конфлікту, а 21,4 % хочуть продовження боротьби задля виходу на кордони 1991 року або 2022 року.



Про це пише Українська правда відповідно до результатів опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» та видання «Барометр громадських настроїв», проведеного 6-11 червня.



Згідно з дослідженням, 55,7 % українців виступають за пошук компромісного рішення для припинення війни, 16,6% згодні на призупинення бойових дій і тимчасове замороження конфлікту по сучасній лінії зіткнення.

Водночас 12,8% хочуть продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 1991 рік та ще 8,6% ­– продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року.



Ще 1,2% обрали інший варіант, а кожен 20-й опитаний відмовився від відповіді, або не зміг відповісти на питання.

Дослідження тривало з 6 до 11 червня. Методом особистих інтерв’ю опитали 2000 респондентів у віці від 18 років по всій території України. Опитування не проводили серед жителів тимчасово окупованих територій та територій, де проходять активні бойові. Статистична похибка вибірки +/- 2,6%.