На фото: Золотий Лев у руках у Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Омельченка Вадима Володимировича

Україна вперше отримала золоту нагороду на престижному Міжнародному фестивалі креативності Cannes Lions, що з 1953 року об’єднує найкращих у сфері реклами та комунікацій. Відзнаку здобула кампанія «Мед замінованих полів: Збір надії», створена агентством Saatchi & Saatchi Ukraine у співпраці з Dronarium Ukraine, KERNEL та МЗС України.

Кампанія звертає увагу на критичну проблему: понад 30% українських земель заміновані, і потребують значних коштів для розмінування. Рішення — засівати небезпечні поля квітами-медоносами за допомогою дронів, а бджоли безпечно збирають з них мед. Вулики з попереджувальними написами також слугують маркерами небезпечних зон.

Цей проєкт уже привернув міжнародну увагу. У 2024 році Україна експортувала 86 тис. тонн меду до ЄС, США, Ізраїлю, Туреччини та Японії. Аграрії сподіваються, що прибуток від експорту допоможе фінансувати розмінування.

Кампанія здобула:

• Золото в категорії Цілі сталого розвитку — «Гідна праця та економічне зростання»;

•Бронзу за Креативну комерцію — за поєднання бізнес-цілей із соціальною відповідальністю.

Це вже сьома нагорода Cannes Lions для Saatchi & Saatchi Ukraine, однак перше золото для України. Рекламники, дипломати й аграрії довели: креатив — це теж зброя. А кожен, хто купує український мед, — вже долучається до розмінування.

На платформі Ukraine24 також відкрито цільовий збір на підтримку ініціативи.

У сфері Розваг українські митці отримали почесну нагороду вперше. Бронзовий Лев дістався STARLIGHTMEDIA за популізацію інклюзивності у суспільстві, а саме – у останньому сезоні реаліті-шоу “Холостяк” за участі ветерана війни Олександра Будька, більш відомого як Терен.