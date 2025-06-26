﻿
Суспiльство

Українці вперше здобули "золото" на фестивалі Cannes Lions

Українці вперше здобули "золото" на фестивалі Cannes Lions

На фото: Золотий Лев у руках у Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Омельченка Вадима Володимировича

Україна вперше отримала золоту нагороду на престижному Міжнародному фестивалі креативності Cannes Lions, що з 1953 року об’єднує найкращих у сфері реклами та комунікацій. Відзнаку здобула кампанія «Мед замінованих полів: Збір надії», створена агентством Saatchi & Saatchi Ukraine у співпраці з Dronarium Ukraine, KERNEL та МЗС України.

Кампанія звертає увагу на критичну проблему: понад 30% українських земель заміновані, і потребують значних коштів для розмінування. Рішення — засівати небезпечні поля квітами-медоносами за допомогою дронів, а бджоли безпечно збирають з них мед. Вулики з попереджувальними написами також слугують маркерами небезпечних зон.

Цей проєкт уже привернув міжнародну увагу. У 2024 році Україна експортувала 86 тис. тонн меду до ЄС, США, Ізраїлю, Туреччини та Японії. Аграрії сподіваються, що прибуток від експорту допоможе фінансувати розмінування.

Кампанія здобула:
• Золото в категорії Цілі сталого розвитку — «Гідна праця та економічне зростання»;
•Бронзу за Креативну комерцію — за поєднання бізнес-цілей із соціальною відповідальністю.

Це вже сьома нагорода Cannes Lions для Saatchi & Saatchi Ukraine, однак перше золото для України. Рекламники, дипломати й аграрії довели: креатив — це теж зброя. А кожен, хто купує український мед, — вже долучається до розмінування.

На платформі Ukraine24 також відкрито цільовий збір на підтримку ініціативи.

У сфері Розваг українські митці отримали почесну нагороду вперше. Бронзовий Лев дістався STARLIGHTMEDIA за популізацію інклюзивності у суспільстві, а саме – у останньому сезоні реаліті-шоу “Холостяк” за участі ветерана війни Олександра Будька, більш відомого як Терен.

Промоція “Мед Замінованих Полів: Збір Надії” отримала Золоту та Бронзову нагороду

 Автор: Софія Київська

Теги:

МЗСФранціярозмінуваннямедВадим ОмельченкоDronarium UkraineKERNELCannes LionsSaatchi & Saatchi Ukraine
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українці отримають компенсацію за втрачену через окупацію нерухомість - подробиці
Суспiльство 26.06.2025 10:36:41
Українці отримають компенсацію за втрачену через окупацію нерухомість - подробиці
Читати
Сьогодні ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії — Мерц
Головне 26.06.2025 10:13:54
Сьогодні ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії — Мерц
Читати
Українська письменниця посмертно отримала премію Орвелла
Культура 26.06.2025 09:55:31
Українська письменниця посмертно отримала премію Орвелла
Читати

Популярнi статтi