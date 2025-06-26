Скільки пошкоджених багатоповерхівок вже відновили в Києві: названо цифру

Київ продовжує активне відновлення житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. З початку широкомасштабної агресії вже 25 житлових будинків, що зазнали значних пошкоджень від ворожих атак, повністю відновлено. Наразі роботи тривають ще на 7 багатоквартирних будинках. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом, за результатами технічного та комісійного обстеження, у столиці визначено 72 багатоквартирні будинки, які відновлюються за кошти міського бюджету. З них 36 були додані до цього переліку у 2025 році.

Пан Поворозник зазначив, що перелік житлових будинків, які потребують реконструкції чи капітального ремонту, затверджений відповідним розпорядженням міської влади. У 2025 році його було доповнено ще 36 будинками, які зазнали значних руйнувань.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, у Києві було пошкоджено майже 2 400 будівель і споруд різного ступеня, з яких понад 1 600 – це багатоквартирні житлові будинки. Відновлення цих об'єктів залишається одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади.