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Війна

Австралія посилює підтримку України: військовий літак E-7A Wedgetail та 100 військових прибудуть до Польщі

Австралія посилює підтримку України: військовий літак E-7A Wedgetail та 100 військових прибудуть до Польщі

Австралія значно розширює свою співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО), анонсувавши направлення до Польщі літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail та близько 100 військовослужбовців. Цей крок, що відбудеться у серпні, має на меті захист шляхів доставки міжнародної допомоги Україні.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Австралії Річард Марлз, повідомляє австралійський новинний портал news.com.au.

«На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні до Європи буде передислоковано літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії», – зазначив Марлз після саміту НАТО в Гаазі.

Він також повідомив, що до Польщі буде направлено 100 австралійських військовослужбовців. Міністр уточнив, що особовий склад збройних сил Австралії та військовий літак виконуватимуть завдання на ротаційній основі протягом трьох місяців.

За словами Марлза, направлення австралійського військового контингенту до Польщі відбудеться на виконання нещодавно підписаної угоди з НАТО, що підкреслює зростаючу роль Австралії у забезпеченні стабільності та безпеки у регіоні. Ця ініціатива демонструє подальшу відданість Австралії підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

літаквійськовіАвстраліядопомога Україніпідтримка України
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