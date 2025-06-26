КНДР готується відправити додаткові війська в Україну цього літа

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже в липні або серпні цього року. Про це заявили південнокорейські парламентарі з посиланням на брифінг Національної розвідувальної служби (NIS), передає Reuters. Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень про продовження поставок зброї з Пхеньяна до Москви.

За словами законодавця Лі Сон Квена, дані NIS свідчать про підготовку Росією масштабного наступу на Україну у ці ж місяці. Розвідники також зафіксували новий набір до армії Північної Кореї для відправки до РФ та нещодавній візит до КНДР високопоставленого представника російського безпекового апарату.

Як зазначив депутат, посилаючись на розвіддані, в обмін на артилерійські боєприпаси та ракети, КНДР, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.

Ці повідомлення підтверджують поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. Нещодавно секретар Радбезу РФ Сєргєй Шойгу вже втретє за два місяці відвідував КНДР для переговорів з Кім Чен Ином. У РФ заявляли, що Шойгу мав "спеціальну місію" від Путіна.

Під час попередніх візитів Північна Корея вже погодилася відправити 5000 військових будівельників для відновлення зруйнованої інфраструктури в Курській області, а також 1000 саперів для розмінування російської території. Крім того, ЗМІ повідомляли, що КНДР готується відправити до РФ 25 тисяч людей на завод з виробництва безпілотників "Шахед".

Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти України в Курській області. За даними британської розвідки, кількість загиблих та поранених серед військовослужбовців КНДР у цьому регіоні перевищує 6000 осіб. Це становить понад 50% від початкового контингенту чисельністю близько 11 тисяч військових, який Пхеньян направив до прикордонного російського регіону.

Очікуване прибуття додаткових північнокорейських військ може істотно вплинути на подальший перебіг бойових дій в Україні, надавши Росії додаткові людські ресурси та посилюючи її наступальний потенціал.