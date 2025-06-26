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Кількість жертв рашистського удару по Дніпру знову зросла

Кількість жертв рашистського удару по Дніпру знову зросла

У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок масованої ракетної атаки Росії 24 червня. Станом на 25 червня загинули щонайменше 20 осіб, ще двоє — у місті Самар, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар — 22», — йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, постраждали 304 людини, з них 112 залишаються у лікарнях, серед них семеро дітей.

Атака стала однією з найжорстокіших для Дніпра за весь час повномасштабної війни. Про це заявив міський голова Борис Філатов, назвавши обстріл «одним із найзухваліших».

Терористи завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста. Під обстріл потрапили навчальні заклади, медичні установи, будівлі ДСНС, адміністративні споруди, пасажирський потяг, у якому перебували понад 500 пасажирів

Крім Дніпра постраждало місто Самар, де також зафіксовані жертви.

Теги:

атака на Дніпрожертви обстрілу у Дніпрі
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