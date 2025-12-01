У Дніпрі до 43 людей зросло число постраждалих, з них 30 — ушпиталені

Унаслідок ранкової атаки російської окупаційної армії на Дніпро кількість постраждалих зросла з 40 до 43 осіб. Більшість громадян потрапили до медзакладів.

Про це повідомив виконувач обов’язків керівника обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Владислав Гайваненко.

Він зазначив, що 30 постраждалих громадян перебувають у лікарнях, з них десятеро — у важкому стані.

За уточненою інформацією, удар пошкодив підприємства, адмінбудівлю, чотири заклади освіти та стільки ж багатоповерхових будинків, а також дві станції технічного обслуговування та понад 50 одиниць транспорту.

ForUA зазначає, упродовж дня росіяни продовжували атакувати FPV-дронами Мирівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Вранці 1 грудня середмістя Дніпра було уражене балістичною ракетою. Раніше писали про чотирьох загиблих та 40 постраждалих.

Повідомлялося, що ситуація перебуває під контролем: рятувальники та медзаклади працюють у посиленому режимі, постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а об’єкти інфраструктури відновлюють відповідні служби.

У вівторок, 2 грудня, у Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими у зв'язку з ракетним ударом РФ по місту.