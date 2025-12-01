﻿
Війна

У Дніпрі до 43 людей зросло число постраждалих, з них 30 — ушпиталені

У Дніпрі до 43 людей зросло число постраждалих, з них 30 — ушпиталені

Унаслідок ранкової атаки російської окупаційної армії на Дніпро кількість постраждалих зросла з 40 до 43 осіб. Більшість громадян потрапили до медзакладів. 

Про це повідомив виконувач обов’язків керівника обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Владислав Гайваненко.

Він зазначив, що 30 постраждалих громадян перебувають у лікарнях, з них десятеро — у важкому стані.

За уточненою інформацією, удар пошкодив підприємства, адмінбудівлю, чотири заклади освіти та стільки ж багатоповерхових будинків, а також дві станції технічного обслуговування та понад 50 одиниць транспорту.

ForUA зазначає, упродовж дня росіяни продовжували атакувати FPV-дронами Мирівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Вранці 1 грудня середмістя Дніпра було уражене балістичною ракетою. Раніше писали про чотирьох загиблих та 40 постраждалих.

Повідомлялося, що ситуація перебуває під контролем: рятувальники та медзаклади працюють у посиленому режимі, постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а об’єкти інфраструктури відновлюють відповідні служби.

У вівторок, 2 грудня, у Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими у зв'язку з ракетним ударом РФ по місту.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфатака на Дніпродень жалоби у Дніпрі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Бійці ГУР та Руху опору знищили окупантів у Бердянську
Війна 01.12.2025 15:52:47
Бійці ГУР та Руху опору знищили окупантів у Бердянську
Читати
На Буковині затримали зрадника
Війна 01.12.2025 15:32:54
На Буковині затримали зрадника
Читати
МОЗ оновлює календар щеплень: ВПЛ та ще 10 вакцин стануть обов’язковими
Здоров'я 01.12.2025 15:15:32
МОЗ оновлює календар щеплень: ВПЛ та ще 10 вакцин стануть обов’язковими
Читати

Популярнi статтi