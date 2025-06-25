"Олімпік Ліон" виключений з Ліги 1: французький гранд понизили у класі

Футбольний клуб "Ліон" виключений з Ліги 1 та переведений до другого дивізіону Франції через порушення фінансового fair play. Про це повідомляє газета L'Equipe.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Національного департаменту адміністративного контролю (DNCG).

У минуле міжсезоння "Ліон" витратив 134 млн євро на підписання нових гравців, однак виторг від продажу футболістів склав лише 24 млн євро. У серпні DNCG ухвалив, що команді необхідно заробити на трансферах 100 млн євро. "Ліон "виставив на продаж майже всіх гравців.

У листопаді 2024 року DNCG заборонив команді реєструвати гравців, а також обмежив фонд заробітної плати до наступного зимового трансферного вікна. Тоді ж "Ліон" був умовно понижений у класі за підсумками сезону.

Пресслужба "Ліона" назвала рішення про переведення до другого дивізіону "незрозумілим". За словами представників команди, клуб мав достатньо коштів на наступний сезон. "Ліон" планує оскаржити це рішення.

У сезоні, що завершився, "Ліон" посів шосте місце в чемпіонаті Франції та кваліфікувався в Лігу Європи. Команда сім разів ставала чемпіоном країни (2002-2008).