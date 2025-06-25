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Здоров'я

Науковці перетворили смертельний грибок на ліки проти раку

Науковці перетворили смертельний грибок на ліки проти раку

Грибок, який століттями вважали загрозою через його токсичність, неочікувано перетворився на союзника онкологів.

Науковці Пенсильванського університету виявили в ньому унікальні молекули, здатні знищувати ракові клітини не гірше за відомі хіміопрепарати.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Chemical Biology, команда хіміків і біоінженерів знайшла і вдосконалила новий клас речовин — асперигіміцини, пише Science Daily.

Лікування онкохвороб

Aspergillus flavus став широко відомим після загадкових смертей археологів, які відкривали гробницю Тутанхамона у 1920-х. Теорії змов говорили про прокляття, а медики — про отруйні спори, що дрімали тисячоліттями. Але сьогодні цей самий грибок — джерело надії.

З-поміж чотирьох відкритих варіацій асперигіміцинів, два потужно діяли проти лейкемії, а третій, модифікований із додаванням ліпіду, досяг ефективності препаратів, які вже роками рятують життя онкохворих.

Ще один прорив — вибіркова дія. Асперигіміцини майже не впливали на здорові клітини (печінки, легень, молочної залози) та бактерії, що робить їх привабливими кандидатами для ліків нового покоління.

Ключ до успіху — ген SLC46A3, що діє як молекулярний шлюз, даючи змогу сполукам проникати в ракові клітини.

Природні ліки: перспективи

— Гриби дали нам пеніцилін. І, схоже, ще не все, що природа приготувала, — коментує професорка Шеррі Гао.

Після вдалих лабораторних тестів — наступний етап. Науковці планують дослідження на тваринах і, можливо, клінічні випробування.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідженнялікионкологіяНовини медицини
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