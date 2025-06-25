Науковці перетворили смертельний грибок на ліки проти раку

Грибок, який століттями вважали загрозою через його токсичність, неочікувано перетворився на союзника онкологів.

Науковці Пенсильванського університету виявили в ньому унікальні молекули, здатні знищувати ракові клітини не гірше за відомі хіміопрепарати.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Chemical Biology, команда хіміків і біоінженерів знайшла і вдосконалила новий клас речовин — асперигіміцини, пише Science Daily.

Лікування онкохвороб

Aspergillus flavus став широко відомим після загадкових смертей археологів, які відкривали гробницю Тутанхамона у 1920-х. Теорії змов говорили про прокляття, а медики — про отруйні спори, що дрімали тисячоліттями. Але сьогодні цей самий грибок — джерело надії.

З-поміж чотирьох відкритих варіацій асперигіміцинів, два потужно діяли проти лейкемії, а третій, модифікований із додаванням ліпіду, досяг ефективності препаратів, які вже роками рятують життя онкохворих.

Ще один прорив — вибіркова дія. Асперигіміцини майже не впливали на здорові клітини (печінки, легень, молочної залози) та бактерії, що робить їх привабливими кандидатами для ліків нового покоління.

Ключ до успіху — ген SLC46A3, що діє як молекулярний шлюз, даючи змогу сполукам проникати в ракові клітини.

Природні ліки: перспективи

— Гриби дали нам пеніцилін. І, схоже, ще не все, що природа приготувала, — коментує професорка Шеррі Гао.

Після вдалих лабораторних тестів — наступний етап. Науковці планують дослідження на тваринах і, можливо, клінічні випробування.