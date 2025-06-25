Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомивши про це на своїх сторінках у соцмережах.

За словами глави держави, серед головних тем перемовин було питання закупівлі американських систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і мирного населення. Зеленський наголосив, що Київ готовий придбати ці комплекси й водночас підтримати американських виробників озброєння.

Також він повідомив Трампу про перебіг технічних консультацій у Стамбулі та про останні обміни полоненими й тілами загиблих військових.

Зеленський зазначив, що передав американському президенту підтвердження факту, що Росія передала Україні тіла своїх власних солдатів.

Окремо обговорювалося питання можливої співпраці у виробництві дронів.

– Поговорили про ситуацію на полі бою. путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Будемо працювати далі, — зазначив Зеленський.

Раніше український лідер назвав розмову з Трампом "змістовною", а сам Трамп заявив, що питання припинення вогню під час зустрічі не обговорювалося.