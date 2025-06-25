﻿
Полiтика

Деталі "зместовной" розмови: Зеленський розповів про що говорив з Трампом

Деталі "зместовной" розмови: Зеленський розповів про що говорив з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомивши про це на своїх сторінках у соцмережах.

За словами глави держави, серед головних тем перемовин було питання закупівлі американських систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і мирного населення. Зеленський наголосив, що Київ готовий придбати ці комплекси й водночас підтримати американських виробників озброєння.

Також він повідомив Трампу про перебіг технічних консультацій у Стамбулі та про останні обміни полоненими й тілами загиблих військових.

Зеленський зазначив, що передав американському президенту підтвердження факту, що Росія передала Україні тіла своїх власних солдатів.

Окремо обговорювалося питання можливої співпраці у виробництві дронів.

– Поговорили про ситуацію на полі бою. путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Будемо працювати далі, — зазначив Зеленський.

Раніше український лідер назвав розмову з Трампом "змістовною", а сам Трамп заявив, що питання припинення вогню під час зустрічі не обговорювалося.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

саміт НАТОДональд ТрампВолодимир Зеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мерц: Путін розуміє лише мову сили, Європа говоритиме цією мовою
Війна 25.06.2025 15:30:17
Мерц: Путін розуміє лише мову сили, Європа говоритиме цією мовою
Читати
Замість СІЗО — мільйони: Прокуратура проситиме заставу для віцепрем'єра Чернишова
Полiтика 25.06.2025 15:16:59
Замість СІЗО — мільйони: Прокуратура проситиме заставу для віцепрем'єра Чернишова
Читати
Наука проти міфів: Салат з огірків та помідорів – це корисно чи шкідливо
Здоров'я 25.06.2025 14:50:08
Наука проти міфів: Салат з огірків та помідорів – це корисно чи шкідливо
Читати

Популярнi статтi