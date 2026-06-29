Підозрюваному у справі про легалізацію 460 млн гривень Єрмаку не пом'якшили запобіжний захід

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання захисту колишнього керівника Офісу президента України про зміну запобіжного заходу та залишив у силі обов'язок носити електронний засіб контролю.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У суді не назвали імені фігуранта справи, однак обставини вказують, що йдеться про колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака, який очолював ОП у 2020–2025 роках, а після звільнення поновив адвокатську діяльність.

Єрмак є підозрюваним у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Захист просив скасувати один із покладених на ексчиновника процесуальних обов'язків – носіння електронного браслета, однак суд не знайшов для цього підстав.

11 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Єрмаку про підозру як одному з учасників організованої групи, яку слідство вважає причетною до легалізації 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва під Києвом.

Сам Єрмак відкидає обвинувачення та заперечує наявність у нього елітної нерухомості.

Прокурори просили взяти колишнього керівника ОП під варту з альтернативою застави у 180 млн грн, однак ВАКС визначив заставу у розмірі 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із слідчого ізолятора після внесення застави. Окрім носіння електронного браслета, на нього покладено низку інших процесуальних обов'язків.

21 травня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу.