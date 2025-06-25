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Міністр Чернишов попросив суд підлаштуватися під його графік

Міністр Чернишов попросив суд підлаштуватися під його графік

Міністр національної єдності Олексій Чернишов подав клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з проханням перенести судове засідання, заплановане на сьогодні, 25 червня. Причиною такого кроку, як зазначив сам міністр на своїй Facebook-сторінці, є необхідність його особистої присутності на плановому засіданні Кабінету міністрів та урядовій нараді.

«Дотримуюсь усіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи», — написав Чернишов.

У ВАКС підтвердили отримання клопотання від міністра. Однак, незважаючи на запит, суддя все одно відкриє засідання, і вже під час слухання буде вирішуватися питання про його можливе перенесення. Наразі у публічних джерелах не уточнюються причини, з яких Олексія Чернишова було викликано до суду.

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Чернишовперенос суду
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