Ранковий дайджест ForUА: ЄС відкриває двері Україні, Канада готує зброю, наступ РФ на Запоріжжі, а Чернишов - в суді

27 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС, — Урсула фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії заявила, що Україна заслуговує на відкриття першого блоку переговорів про вступ до ЄС. За її словами, навіть під обстрілами Україна продовжує впроваджувати реформи, і тепер черга за Євросоюзом.

Канада активно вивчає можливість спільного виробництва військової техніки з Україною, насамперед безпілотників, — тамтешній міністр оборони Девід Макгінті. За його словами, модель співпраці базуватиметься на досвіді України з Данією та Францією.

Чернишов прибув до ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід. НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави 120 млн грн до чинного віце-прем’єр-міністра України та його відсторонення від посади.

РФ готує новий наступ на Запорізькому напрямку — голова ЦВО Андрющенко повідомляє про масштабне перекидання техніки. Через напрямок «Ростов — Новоазовськ — Маріуполь — Пологи/Бердянськ» вже перекинули близько 7 платформ із бронетехнікою, включаючи танки, а також понад 40 вантажівок із особовим складом та боєкомплектом.

Фінал «Гри в кальмара» — сьогодні Netflix випустить усі 6 серій третього та останнього сезону. Всі шість епізодів останньої частини будуть доступні для перегляду одночасно.

Півзахисник збірної України та київського «Динамо» Андрій Ярмоленко підтвердив, що завершить ігрову кар’єру після закінчення сезону 2025/26. Футболіст уклав контракт з «Динамо» ще на один рік, після чого планує піти з професійного спорту.

Нацполіція в Києві проводить обшуки у справі можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Слідчі перевіряють можливе нецільове використання благодійних пожертв, зібраних на дороговартісний препарат для Назарія Гусакова, зокрема через банківські картки друзів та криптовалютні гаманці.

Команда Трампа почала продавати мерч із написом «Татусь» після саміту НАТО. В офіційному магазині Дональда Трампа з’явилася футболка з його зображенням і написом англійською «DADDY» (у перекладі «Татусь») за $35.