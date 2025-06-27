27 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Під Торецьком ЗСУ взяли в полон ще одного китайського найманця , — ЗМІ. Українські військові захопили в полон китайського найманця з позивним «Сабля», який воював у складі 102 полку 150-ї дивізії російської армії.

Україна синхронізує санкції проти рф з ЄС і G7, — указ Зеленського. Президент ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає автоматичну подачу на розгляд санкцій проти росії, аналогічних тим, які вже запровадили ЄС і країни G7. Такі списки мають надходити протягом 15 днів після ухвалення західними партнерами.

росія збирає «шахеди» власного виробництва силами сотень африканських жінок , — Le Monde . Ворог більше не залежить від Ірану у виробництві дронів-камікадзе — всі «шахеди» тепер виготовляються на території рф, зокрема в Татарстані.

У Бельгії понад 100 пропалестинських активістів увірвалися на склади компанії OIP Land Systems і пошкодили військову техніку, яку готували до відправки в Україну.

З 1 вересня в університетах України стартує базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Програма розрахована на юнаків віком від 18 років, придатних за станом здоров’я, що навчаються на денній або дуальній формі, а також дівчат — для них практика добровільна.

Зеленський запровадив санкції проти постачальників компонентів для «шахедів». Обмеження стосуються 87 суб'єктів, серед яких 52 громадяни росії та 35 компаній (34 з рф і 1 з Китаю).

Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною. За його словами, обміни полоненими створюють умови для предметного обговорення «суті проблем між рф та Україною».

Міністру національної єдності Олексію Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн гривень, без тримання під вартою, — ЗМІ. Протягом 2-х місяців він зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.