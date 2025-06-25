Київ очолив антирейтинг за кількістю штрафів від ТЦК у 2025 році

У 2025 році в Україні щомісяця відкривають у середньому 4,7 тисячі адміністративних справ за порушення правил військового обліку. Про це свідчать узагальнені дані щодо роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Абсолютний рекорд зафіксували у квітні – 5 682 нові справи.

Це — переважно штрафи за неявку до ТЦК, порушення правил обліку чи неподання даних про зміну місця проживання. Варто зазначити, що лише приблизно кожна п’ята справа цього року була закрита, тобто більшість закінчуються накладенням стягнення.

Найбільше протоколів і стягнень фіксують у таких регіонах:

Київ (лідер за кількістю штрафів)

Дніпропетровська область

Одеська область

Сумська область

Це може бути пов’язано як з активністю місцевих ТЦК, так і з великою кількістю призовників, які проживають у цих регіонах.