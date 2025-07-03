Військовий облік і штрафи: як карають за кілька порушень одночасно

Начальник юридичної служби Херсонського територіального центру комплектування Сергій Мякенький роз’яснив порядок накладання штрафів на військовозобов’язаних за порушення військового обліку.

Відповідно до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кожне виявлене порушення оформлюється окремо. Проте, за словами Мякенького, у разі виявлення у військовозобов’язаного одразу кількох порушень штраф накладається лише один — найбільший із передбачених санкцій.

Типові порушення включають:

- Несвоєчасне оновлення облікових даних у військкоматі чи ТЦК

- Ігнорування повісток про виклик для проходження медкомісії чи інших заходів

- Непроходження у визначені терміни повторної військово-лікарської комісії (ВЛК)

- Несвоєчасна реєстрація за новим місцем проживання або перебування, якщо це впливає на військовий облік

Сума штрафів, які застосовує територіальний центр комплектування, коливається від 17 до 25 тисяч гривень, залежно від характеру та серйозності порушення.

При цьому невиконання вимог військового обліку може мати й інші наслідки, зокрема призводити до адміністративної або кримінальної відповідальності, особливо у воєнний час.