День жалоби у Дніпрі: кількість загиблих зростає

Кількість жертв масованого ракетного удару РФ по Дніпру 24 червня зросла до 18 осіб, ще двоє людей загинули в Самарі. Загалом внаслідок атаки постраждали майже 300 мешканців регіону. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Після дня жаху, пережитого напередодні, область оплакує своїх. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор убив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи…», — написав Лисак.

У регіоні оголошено день жалоби. Прапори приспущені, скасовані розважальні заходи, а в храмах проводяться панахиди за загиблими.