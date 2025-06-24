Україна хоче долучитися до SAFE, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує активної участі країн-членів ЄС у реалізації нового оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Про це він сказав під час зустрічі в Гаазі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Офіс Президента.

– Для нас найважливіше – єдність країн НАТО, усієї Європи та Європейського Союзу. Це відкриває шлях до зміцнення України, надання нам сильної підтримки, щоб допомогти всім нашим людям. Дякую за протиповітряну оборону, додаткові військові пакети й за те, що ви міцно стоїте поряд із нами, – заявив Зеленський.

У свою чергу, генсек НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що майбутня підтримка України буде тісно пов’язана з оборонними витратами країн НАТО.

Також сторони обговорили переговорний процес щодо вступу України до ЄС. Зеленський висловив сподівання, що лідери Євросоюзу зможуть досягти згоди щодо відкриття першого кластеру — Основи.

– Я дуже радий нещодавній оцінці Європейської комісії щодо вашої разючої роботи з реформування в таких складних умовах. Без сумніву, ми досягли умов для продовження переговорного процесу про вступ до ЄС, – наголосив Антоніу Кошта.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС продовжує роботу над 18-м пакетом санкцій проти РФ.

– Ми повинні тиснути на президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно долучився до перемовин про справедливий і тривалий мир. Тому 18-й пакет санкцій буде жорстким, відчутним, – заявила вона.