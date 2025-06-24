З Ірану на Батьківщину повернувся 31 українець

Головне управління розвідки Міноборони спільно з Міністерством закордонних справ організували евакуацію 31 громадянина України з території Ірану. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Людей вивезли через Азербайджан до Молдови, звідки вони зараз прямують до столиці України.

Як уточнили в розвідці, це фінальний етап спеціальної операції, яку ГУР і МЗС проводили в Ізраїлі та Ірані для вивезення українців із зон підвищеного ризику.

«Увесь час у Тегерані ми почувалися зовсім незахищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається… Я знаю, що в Україні також війна, але наша країна не залишає людей напризволяще», — розповіла пані Варвара з Київщини, яка повернулася в межах евакуації.