Приватний шотландський острів зі зруйнованим замком продається за 7,5 мільйона доларів

Весь шотландський острів зі зруйнованим замком виставлений на продаж за 5,5 мільйона фунтів стерлінгів (7,48 мільйона доларів).

Острів Шуна (Shuna), який розташований недалеко від західного узбережжя Шотландії, продається вперше за 80 років, згідно з повідомленнями агентів з нерухомости Knight Frank і Sotheby's International Realty.

Том Стюарт-Мур, партнер офісу Knight Frank в Единбурзі, сказав CNN, що кілька шотландських островів продаються щороку, але Шуна виділяється своїм розміром на 1,100 акрів.

"Це схоже на щось масштабне", - говорить він.

І хоча Шотландія має безліч невеликих приватних островів, які можуть служити прихистками для ультра-багатих, більшости з них дуже важко дістатися.

Але це не про острів Шуна, за словами Стюарт-Мура, який підкреслив відносну доступність острова: це всього в 30 хвилинах польоту вертольота з летовища Глазго.

"Це дуже доступно, це насправді дуже важливо", - сказав Стюарт-Мур.

На острові наразі розташовано вісім житлових об'єктів, сім з яких використовуються як об'єкти для влаштування свят, а також руїни замку, побудованого на початку XX століття колишнім власником Джорджем Баклі, солдатом і авантюристом із Нової Зеландії.

"Краєвиди тут дійсно перехоплюють подих", - сказав Стюарт-Мур, додавши, що руїни можуть бути переплановані новими власниками в нову основну резиденцію, залежну від дозволу на планування.

На острові ростуть рідні ліси, є пасовища та паркові зони, а також наявні як скелясті берегові лінії, так і піщані пляжі.