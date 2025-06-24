Мерц пропонує посилити санкції та НАТО у відповідь на небажання Путіна йти на мир

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що відсутність у президента Росії Володимира Путіна справжньої зацікавленості у досягненні миру має спонукати до посилення санкцій проти Росії, а також до зміцнення НАТО та обороноздатності Німеччини. Про це повідомляє The Guardian.

Мерц підкреслив, що "справжній, міцний мир вимагає готовності... з усіх боків", тоді як сигнали з Росії свідчать про її неготовність до миру. За його словами, Путін використовує зміщення світової уваги на Близький Схід, щоб продовжувати атаки на Україну.

У зв'язку з цим Мерц закликав союзників по ЄС підтримати 18-й пакет санкцій, спрямований на "тіньовий флот", який Росія використовує для фінансування своєї військової машини. Він також зазначив, що неодноразово закликав адміністрацію США наслідувати цей приклад, висловивши впевненість, що американський уряд зрештою піде цим шляхом.

Роль НАТО та посилення Німеччини

Говорячи про НАТО, Мерц назвав майбутній саміт "історичним" через його значення для збільшення витрат на оборону серед членів альянсу. Він наголосив, що союзники збільшують оборонні видатки не для того, щоб "надати послугу США", а усвідомлюючи реальні загрози, насамперед з боку Росії.

Лідер ХДС/ХСС також нагадав про план Німеччини щодо збільшення витрат на оборону, щоб зробити Бундесвер "найсильнішою звичайною армією в Європі", здатною захищати Німеччину та надавати підтримку союзникам. Він визнав, що Німеччина занадто довго ігнорувала попередження прибалтійських сусідів щодо Росії, і підкреслив, що "від цього усвідомлення немає шляху назад".

Мерц попередив, що "ми не можемо очікувати, що світ навколо нас повернеться до більш спокійних часів найближчим часом", і закликав готуватися до цієї нової реальності.