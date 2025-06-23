Зеленський обговорив зі Стармером спільні оборонні проєкти і виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як заявив Володимир Зеленський, першочергово він подякував за підтримку, солідарність та допомогу Великої Британії з Україною в захисті життя.

– Завдяки співпраці тисячі життів людей врятовані від російських ударів. Саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання, – зазначив президент.

За словами глави держави, перший крок – це максимум політичної та дипломатичної координації.

Друге завдання полягає в тому, щоб здійснювати розвиток спільних оборонних проєктів та виробництва зброї, сказав він.

Зеленський пояснив, що Україна збільшує інвестиції у виробництво та готує подальший розвиток оборонної взаємодії.

Водночас третє завдання має ціль – розширити санкції проти РФ за війну, які реально унеможливлюватимуть масштабування російського виробництва зброї, заявив президент України.

– Зокрема, ми передамо партнерам перелік російських підприємств, які залучені у виробництві "Орешника" та інших засобів, які росіяни використовують для терору. Всі компанії та фізичні особи, які долучені, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу, – переконаний Зеленський.

Президент звернув увагу, що зараз більшість компаній, які беруть участь у виробництві ракети "Орешник", не перебувають під санкціями, тому Україна це збирається виправити.

На його думку, взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру, адже це саме так і варто трактувати. Глава держави подякував усім, хто допомагає знижувати російський оборонний потенціал.