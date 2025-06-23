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Вечірній дайджест ForUА: Відповідь СБУ та "Сапсана" на атаки РФ, загиблі в Києві, підозра міністру Чернишову та операція «Башарат аль-Фатх» на Близькому Сході

Вечірній дайджест ForUА: Відповідь СБУ та "Сапсана" на атаки РФ, загиблі в Києві, підозра міністру Чернишову та операція «Башарат аль-Фатх» на Близькому Сході

23 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

 

  • Голова СБУ Василь Малюк поділився новими деталями підготовки до спецоперації “Павутина”. Робота над “Павутиною” розпочалася у листопаді 2023 року, в період масових обстрілів України з боку РФ. Малюк зазначив, що всього для ураження російської авіації Україна залучила 117 БпЛА.
  • Міністру національної єдності Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, — НАБУ.
  • У Києві кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до девʼяти людей, серед них — 11-річна дівчинка. Про це повідомила столична прокуратура. Останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку. Також серед загиблих — ще дві жінки, зокрема 22-річна дівчина, і п'ятеро чоловіків.
  • Україна запустила у виробництво власну балістичну ракету «‎Сапсан», — Єрмак. Вона несе 480 кг вибухівки, ймовірна дальність — до 500 км. Єрмак також анонсував нові операції, які здивують ворога.
  • Катар вже закрив свій повітряний простір «до подальшого повідомлення». Раніше МЗС Британії закликало громадян утриматися від поїздок в ОАЕ і Катар, а Вашингтон очікує на військову відповідь Ірану у найближчий час. 
  • Винищувачі  Франції та Британії піднялися в небо над регіоном Близького Сходу в готовності до перехоплення іранських ракет.
  • Путін заявив, що у Росії начебто розгортається серійне виробництво ракет "Орєшнік". Також російський диктатор сказав, що Росія буде вдосконалювати "бойові можливості усіх видів і родів військ".
  •  У Києві проїзд для школярів у громадському транспорті з 1 липня до 31 серпня буде платним — КМДА. Водночас там запевнили, що для учнів діятиме 75% знижка на проїзні.
  •  У Білій Церкві через російську атаку постраждав історичний собор — пам’ятка XIX століття — архієпископ Євстратій Зоря.
  •  Двоє загиблих через балістичний удар по Білгороду-Дністровському — це завуч та завгосп ліцею, в який поцілила російська ракета —  керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він розповів, що у закладі на момент атаки були 18 людей.

  • Операція «Башарат аль-Фатх» проти американських баз розпочалася, — телебачення Ірану. Схоже, що також буде американська відповідь на ці удари. 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАКиївІранНАБУЧернишовОперація «Башарат аль-Фатх»
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