Голова Служби безпеки України Василь Малюк поділився новими деталями підготовки до спецоперації “Павутина”.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

Робота над “Павутиною” розпочалася у листопаді 2023 року, в період масових обстрілів України з боку РФ. Так, загалом на підготовку пішов 1 рік 6 місяців та 9 днів.

Малюк зазначив, що всього для ураження російської авіації Україна залучила 117 БпЛА.

“Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г, в комплексі – це 1,6 кг – спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі”, – проінформував він.

За його словами, коло осіб, ознайомлених із повними планами підготовки спецоперації, було обмежене. Зокрема, знали президент Володимир Зеленський та один співробітник СБУ, інші — вузькопрофільно. Навіть ті, хто займався виготовленням та перевезенням дронів і будиночків не були обізнані про їхнє призначення.

“Я зібрав найкращих операторів дронів. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, “виділений” конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото”, – поділився голова СБУ.

Він запевнив, що передусім українські дрони вражали місце кріплення ракет та паливні баки.

“Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території Російської Федерації”, – додав Малюк.

Окрім того, він зауважив, що спецоперація передбачала ретельно сплановану логістику, яка включала перевезення “засобів у ворожі тили”. Для цього довелося підкупити російських митників.

“Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію Росії, то це – підсанкційна група товарів: EcoFlow, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників”, – заявив Малюк.

Як він пояснив, щоб дрони могли стартувати повністю зарядженими, фахівці становили сонячні батареї та EcoFlow, які постійно підживлювати безпілотники.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела унікальну масштабну операцію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в глибокому тилу РФ.

Як повідомлялося, СБУ вдалося уразити чотири військові аеродроми та знищити 41 стратегічний бомбардувальник ворога. Операція “Павутина”, яку понад півтора року готували під керівництвом Василя Малюка, стала наймасштабнішим ударом по авіаційному флоту РФ з початку повномасштабної війни.

Крім того, інженери Служби безпеки України розробили і виготовили унікальні дрони для проведення спецоперації “Павутина”.

До слова, Служба безпеки України оприлюднила відео спецоперації “Павутина”. На ньому зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів — з моменту вильоту із даху модульного будиночка до ураження бомбардувальника.