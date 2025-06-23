Замах у Польщі на Зеленського готував військовий пенсіонер

У 2024 році на президента України Володимира Зеленського намагалися скоїти замах в аеропорту Жешува. Замах мав здійснити військовий пенсіонер, «який свято вірив у радянську ідею».

Про це розповів глава СБУ Василь Малюк на зустрічі із журналістами, цитують «Суспільне» та «РБК-Україна».

За словами Малюка, нападник мав атакувати Зеленського або за допомогою дрона, або зі снайперського комплексу. Однак Служба безпеки України разом із польськими колегами цьому запобігла, чоловіка затримали.

«Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота», — сказав Малюк.

Нагадаємо, польська прокуратура висунула йому обвинувачення за статтею, що передбачає до 8 років ув’язнення. Нині він перебуває під вартою.

Це не єдина спроба замаху на президента Зеленського — Малюк розповів про інцидент у Києві, до якого могли бути причетні полковники УДО, які працювали на 5-ту службу ФСБ РФ.

За словами глави СБУ, вони мали знайти людей серед наближених до охорони президента, які б змогли ліквідувати його під час пересування на території Офісу президента.

СБУ майже два роки намагалася проникнути в агентурну групу. Окрім Зеленського, ця сама група збирала інформацію і готувала замахи на начальника ГУР МОУ Кирила Буданова та самого Малюка.

Ще у травні 2022 року президент Володимир Зеленський заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський уже казав про понад 10 замахів. Президент стверджував, що під час одного з них загинули люди всередині Офісу президента.

У травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.