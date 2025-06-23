Угорщина та Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Угорщина та Словаччина спільно заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.

"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", – наголосив Сійярто.

За його словами, цей крок є прямою відповіддю на план Єврокомісії щодо повної відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона на закупівлю дешевих російських газу та нафти суперечить попереднім домовленостям, досягнутим у червні 2022 року.

Сійярто нагадав, що під час обговорення шостого санкційного пакета Європейський Союз одноголосно вирішив надати Угорщині та Словаччині повне та необмежене в часі виключення з заборони на закупівлю нафти з Росії.

"У червні 2022 року Європейський Союз одностайним голосуванням вирішив під час обговорення шостого санкційного пакета, що Угорщина та Словаччина отримують повне виключення на необмежений час від заборони на закупівлю нафти з Росії", – зазначив очільник угорського МЗС.

Угорщина не має права вето на план Єврокомісії, оскільки для його ухвалення достатньо кваліфікованої більшості. Сійярто розцінює це як "дуже грубе порушення європейських правових норм", що й змусило Будапешт вдатися до вето на новий пакет санкцій.

Крім того, Петер Сійярто зробив заяву щодо подальшої підтримки України. Він наголосив, що Угорщина більше не готова надавати допомогу Україні "ні грішми, ні зброєю". Ця позиція додає напруги у відносини між Будапештом та Києвом, а також викликає питання щодо єдності Європейського Союзу у питанні підтримки України.