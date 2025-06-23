Нова Зеландія оголосила про багатомільйонний пакет допомоги для України

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та глава МЗС країни Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України у розмірі 16 мільйонів новозеландських доларів (понад 9,4 мільйона доларів США). Це рішення підкреслює незмінну солідарність Нової Зеландії з Україною на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії.

«Нова Зеландія солідарна з Україною. Її оборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення Росії залишається незмінним», – заявив прем'єр-міністр Лаксон.

Пакет допомоги включає внесок у розмірі 4 мільйонів новозеландських доларів (приблизно 2,3 мільйона доларів США) до двох багатонаціональних фондів, які надають летальну та нелетальну військову допомогу Україні: Фонду місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) та «Коаліції дронів» для України під керівництвом Великої Британії та Латвії.

Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс наголосив на ширших наслідках конфлікту: «Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам».

Окрім військової підтримки, Нова Зеландія виділить 7 мільйонів новозеландських доларів (близько 4,1 мільйона доларів США) на подальшу гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту громадам в Україні та 1 мільйон новозеландських доларів (приблизно 593 тисячі доларів США) для українців, переміщених у сусідні країни.

Оголошення про новий пакет допомоги слідує за нещодавно запровадженими санкціями, спрямованими проти російського «тіньового флоту» та інших осіб, що сприяють агресії Росії проти України.

«Дуже важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», – підсумував Пітерс. Ця ініціатива Нової Зеландії є черговим свідченням глобальної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.