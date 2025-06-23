Скандал із Гусаковим, хворим на СМА, який займався відмиванням грошей, зачепив багатьох відомих людей

Національна поліція очікує на звернення можливих потерпілих від дій львів’янина Назарія Гусакова з діагнозом спінальна м’язова атрофія (СМА).

Наразі правоохоронці розпочали два кримінальні провадження на підставі інформації, яку раніше оприлюднили ЗМІ. Поліціянти проведуть необхідні слідчі дії, аби її перевірити.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі до Нацполіції не надходило офіційних звернень з цього приводу.

"Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки, надходження, відповідні розтрати з цих рахунків", – сказав Цуцкірідзе.

Як раніше повідомляли правоохоронці, справу розслідують як шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу України) та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ККУ).

Максим Цуцкірідзе також запевнив, що правоохоронці очікують на заяви від можливих потерпілих.

"І кожен, хто вважає себе потерпілим від подібних дій, може звернутися і надати свої покази", – закликав він.

Перший заступник голови Нацполіції підтвердив, що Гусаков перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що криптогаманець львівського активіста Назарія Гусакова, на який він збирав донати для лікування при спінальній м'язовій атрофії (СМА), використовували для легалізації доходів.

Видання LVIV.MEDIA отримало в своє розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance та FTX Назарія Гусакова з липня 2022 року до травня 2025 року.

Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів. Сам Гусаков пояснив: «Це гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок».

Журналісти зауважили, що ці самі криптогаманці чоловік виставляв у публічному просторі для збору донатів на його лікування.

Гусаков розповів виданню, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх людей він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки — не знає.

«До мене приходили люди й просили, якщо мене цікавить заробити якісь гроші, то через мій акаунт будуть проходити кошти. Була головна умова, щоб через мій акаунт, а я зможу в такий спосіб мати додаткові кошти на лікування. Я мав три або п’ять відсотків», — додав чоловік.

За словами Назарія, він не підозрював, що гроші могли мати злочинне походження. Сам він пояснив, що на акаунт виводилися кошти, які він потім «розкидав і відправляв, куди вони хотіли». За бажанням цих людей львівʼянин часто міняв їх на готівку через «обмінники».

До чоловіка приходили запити від бірж щодо походження грошей, однак той відповідав, що не знає. Гусаков також підтвердив, що на ці самі криптогаманці інші люди скидали йому пожертви на лікування, але вони були невеликі.

Скандал із Гусаковим почався з того, що користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти.

Згодом у мережі також знайшли невідповідність у словах чоловіка (він щоразу заявляв про потребу в різній кількості ліків щомісяця) й однакові світлини у Telegram-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених ліків.

Крім того, з’ясувалося, що чоловік грав у покер і розповідав про свої зв’язки з бетінговим бізнесом. У соцмережах, зокрема, припускали, що Назарій витрачав зібрані кошти на ставки.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі спінальною м’язовою атрофією підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та багато інших.

Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус, який також закликав донатити на лікування чоловіка, уже прокоментував скандал навколо Гусакова, заявивши, що в того попросили пояснити ситуацію, та додавши, що наявність у Назарія хвороби сумнівів не викликала.

Сам Гусаков публічно не відповідав на закиди, але в одному з дописів він закликав «наразі нічого не донатити» йому.

СЕО monobank Олег Гороховський заявив, що менеджери банку не допомагали інфлюенсеру Назарію Гусакову зі зборами коштів на лікування.

Співзасновник банку зазначив, що на банці Назарія для зборів є залишки. Подальші списання з неї будуть можливі лише проти виставлених рахунків за лікування.

"Він збирав гроші на лікування та зібрав чимало. Збирав, до речі, не тільки на Банку, а й на рахунки Привату. Наразі схоже, що він обманював і використав гроші не за призначенням. Мені складно тут оцінювати і виступати арбітром", – сказав Гороховський.

Водночас Гороховський зазначив, що менеджери monobank не допомагали Назарію Гусакову зі зборами і він був у рівних умовах відносно інших клієнтів банку.